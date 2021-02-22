Başkan Ceyhan Akdeniz Aslanlarıyla yollarını ayırdı

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan ve bugün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile istifanın gerekçelerini açıklayan Fatih Mehmet Ceyhan, sitem ederek görevini bıraktı.

KAHRAMANMARAŞ 22.02.2021, 14:58
Başkan Ceyhan Akdeniz Aslanlarıyla yollarını ayırdı

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanlığı görevinden istifa haberini sosyal medya hesabından duyuran ve bugün kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Fatih Mehmet Ceyhan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ceyhan’ın konuşmalarından satır başları:

-Belki sportif başarı gösteremedik ama mali açıdan başarılı olduğumu düşünüyorum.

-Bazı sözler verilmişti ama bu sözler maalesef yerine getirilmedi.

-Aldığımız sorumluluğu sürdürmek adına çok çalıştık.

-7 yıldır bize çok fazla hakaret edildi. Ancak bunlara karşı çok direndim.

-Bu zamana kadar bu hakaretleri duymazdan geldim ve takıma odaklanmaya çalıştım.

-Ben babamı kaybetmişim, diğeri Şanlıurfaspor maçını niye kaybettiniz diye onun hesabını sormaya çalışıyor.

-Takıma sahip çıkmıyorlar, daha sonra gelip bizi eleştiriyorlar.

-Takım galip geldiğinde hiçbir şey yok, ama berabere kaldığımızda ya da yenilgi alındığında organize bir şekilde eleştiriler yapılıyor.

-Benim tek sitemim ve hakkımı helal etmeyeceğim kişiler bu kişilerdir. Boş boş eleştiri yapan kişilerdir.

-Ben bu şehrin bir evladı olarak bu görevde olmaktan dolayı gurur duydum. Bu takım şehrin öndemli bir değeridir.

-Bugün bu koltuktan ayrılıyorum. Bilerek veya bilmeyerek hata yapmışımdır ve bu konuda herkesten özür diliyorum.

-Bu konumda bulunan herkesin öfke kontrolü yapmasını bilmesi lazım. Bu konuda ben büyük tecrübe ettim.

-Bundan sonra Kahramanmaraşspor’a taraftarlık edeceğim.

-Bugün babamın ‘bu takımı bırak’ yönündeki vasiyetini yerine getiriyorum.

-Ben arkamda hocasız bir takım bırakmamak için yeni bir teknik direktör ile anlaştık. Prensip anlaşması gerçekleştirdik ve en kısa sürede yeni hocayı açıklayacağız.

-Ben Kahramanmaraşlı iş insanı olarak takımımıza maddi ve manevi destek vereceğim.

-Bundan sonra Kahramanmaraşspor’a başarılar diliyorum. Bu takım önemli bir değerdir. Bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor.

-Bu takım şehrin değeri ise gelin bu takıma sahip çıkın. Eğer bir değer değilse, siz bilirsiniz.

-Son 14 haftayı gönüllü yönetim kurulumuz idare edecek.

-Talip olan çıkmaz ise kulübü sezon sonunda kapatacağız.

-Şeffaf, herseyiyle hertürlü altyapı olarak sürdürebilir bir kulüp bırakıyoruz. Talip olacak kişi yada kisiler bir buhranla karşılaşmayacak ve her türlü kolaylığı göstereceğiz.

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