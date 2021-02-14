Başkan Ceyhan’ın acı günü
Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan’ın babası Süleyman Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2021, 20:15
Yaklaşık bir ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Süleyman Ceyhan, Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ceyhan’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Aksu TV ailesi olarak merhum Süleyman Ceyhan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.
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