Başkan Ceyhan'ın babası toprağa verildi
Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan’ın babası Süleyman Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2021, 15:21 15.02.2021, 18:08
Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan'ın Babası Süleyman Ceyhan Şeyhadil mezarlığında dualar ile son yolculuğuna uğurlandı.
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