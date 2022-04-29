Başkan Çiçekçi’den Ramazan Bayramı mesajı!

MÜSİAD Kahramanmaraş Başkanı Serdar Salih Çiçekçi mesajında şu ifadelere yerdi: “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın ardından karşıladığımız bayramımızı tebrik ediyor, milletimiz ve tüm İslam alemine bereketli, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz.”