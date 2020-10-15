Başkan Debgici'den Aksu Haber’e özel açıklamalar!
AK Parti İl Başkanlığı Binasında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Başkan Debgici, Yapılacak kongreye kadar da görevine devam edip, kongre günü bayrağı başka bir dava arkadaşına devir edeceğini söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 15.10.2020, 17:54 15.10.2020, 19:36
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24 Şubat 2018 tarihli 6. İl Olağan kongrede göreve gelen AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 7 kasım 2020’de gerçekleşecek 7’inci olağan kongrede aday olmadığını duyurdu.
İl Başkanı Debgici aynı zamanda 7 Kasım’da gerçekleştirilecek olan AK Parti Kahramanmaraş 7. İl Olağan Kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağını belirtti.
Konuşmasının devamında Başkan Debgici, dava arkadaşlarına, ailesine ve Kahramanmaraş halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
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