Başkan Debgici'den ‘Gönül Seferliği’ kampanyasına davet!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Gönül Seferliği’ kampanyasına AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’de destek verdi.

Kameralar karşısına geçen Başkan Debgici, Kahramanmaraşlıları dünyanın en büyük sivil toplum hareketine katılmaya davet etti.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici konuşmasında: “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ‘Gönül Seferberliği’ kampanyası ile birlikte AK Parti teşkilatlarımız Kahramanmaraş’ta da olduğu gibi sizlerle hemhal oluyorlar. ”dedi.