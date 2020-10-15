Başkan Debgici'den Aksu Haber’e özel açıklamalar!

24 Şubat 2018 tarihli 6. İl Olağan kongrede göreve gelen AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 7 kasım 2020’de gerçekleşecek 7’inci olağan kongrede aday olmadığını duyurdu.

İl Başkanı Debgici aynı zamanda 7 Kasım’da gerçekleştirilecek olan AK Parti Kahramanmaraş 7. İl Olağan Kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağını belirtti.

Konuşmasının devamında Başkan Debgici, dava arkadaşlarına, ailesine ve Kahramanmaraş halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.