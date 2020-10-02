Başkan Debgici’den Azerbaycan’a destek mesajı!
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı alçak saldırılar sonrası Türkiye’den Azerbaycan’a destekler tam geldi.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2020, 17:43 02.10.2020, 19:54
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Siyasi parti temsilcileri ve halktan Ermenistan’a kınamalar gelirken Türkiye’den ise Azerbaycan’a destekler esirgenmedi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici Aksu Haber’e yaptığı özel açıklamada Azerbaycan’ın her zaman destekçiyiz ifadelerini kullandı.
Başkan Debgici konuşmasının devamında bu alçak saldırıyı Türkiye olarak kınıyoruz. dedi.
HABER – EMRE ATAÇ
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