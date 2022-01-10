Başkan Deveboynu: “Gazetecilik bir kamu hizmetidir”
Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) Başkanı Arslan Deveboynu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
Deveboynu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazetecilik, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibariyle de bir kamu hizmetidir. Kamuoyunu aydınlatmak, toplumun haber alma özgürlüğünü sağlamak için her koşulda, sorumluluk duygusu içinde, görevlerini yerine getiren basın mensuplarımızın çalışmaları takdire şayandır. Demokrasimizin temel yapı taşlarından olan gazetecilerimiz, fedakârca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak, vatandaşlarımızın en doğal hakları olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlâk kurallarına bağlı bir şekilde yerine getiren değerli meslektaşlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”
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