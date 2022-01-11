Başkan Doğan, Haber Ötesi'ne konuk oldu!
Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Haber Ötesi’nin bu haftaki konuğu Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan oldu. Programda değişen, gelişen ve her geçen gün kendini yenileyen Andırın ilçesi konuşuldu.
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 15:37
Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Haber Ötesi’nin bu haftaki konuğu Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan oldu. Programda değişen, gelişen ve her geçen gün kendini yenileyen Andırın ilçesi konuşuldu.
Namaz Vakti 11 Ocak 2022
|İmsak
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Puan Durumu
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|O
|P
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|20
|39
|3. Başakşehir
|20
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|20
|33
|5. Fenerbahce
|20
|32
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|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
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|9. Besiktas
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
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|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
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|27
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|20
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|20
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|20
|18
|18. Altay
|20
|18
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|20
|18
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|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragucu
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyupspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
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|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keciorengucu
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|15. Menemenspor
|19
|22
|16. Altinordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balikesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
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|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11