Başkan Doğan: 'İhtiyaç sahiplerine ramazan kolilerimizi dağıtıyoruz'
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Ramazan Ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanındayız dedi.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2021, 15:11
BELEDİYEMİZDEN,İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI pic.twitter.com/T9OyRIKvCy— ANDIRIN BELEDİYESİ (@Andirin_Bld) April 14, 2021
Andırın Belediyesi, Mübarek Ramazan ayının başlaması ile ihtiyaç sahiplerine Gıda Kolisi dağıtımına başlandığı belirtildi
Belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanan gıda kolileri ve daha sonra ihtiyaç sahibi olanların bizlere ulaşması durumunda onlarında ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Başkan Doğan, tekrar tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum dedi.
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