Başkan Dönmez'den KSÜ Rektörü Can'a ziyaret

Kurumlararası işbirliği konularının görüşüldüğü ziyaret kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, Talim ve Terbiye Kurulunun mevcut durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Eğitim programları, yeni program geliştirme çalışmaları, ders kitapları, eğitim, öğretim, eğitim yönetimi mevzuat çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Dönmez, planlanan çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaştı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da Türkiye’de üniversitelerin genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, KSÜ’de yürütülen çalışmalar ilişkin bilgiler verdi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, ‘eğitim yönetimi’ alanında meslektaşı bir akademisyenin KSÜ’nün Rektörü olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitedeki eğitim, öğretim, bilim ve teknoloji üretimine dönük çalışmalarından dolayı Rektör Can’a tebriklerini iletti.

Görüşmede KSÜ ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı arasında yürütülebilecek potansiyel işbirliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Misafirperverliği ve değerli görüşleri için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez’e teşekkür eden Rektör Can, ziyaretin anısına kendilerine Kahramanmaraş geleneksel el sanatlarının en güzel örnekleri arasında yer alan oyma ceviz sandık hediye ett