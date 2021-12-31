Başkan Eker 2021 yılını değerlendirdi

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, 2021 yılında merkez ve kırsal mahallelerde başarılı bir şekilde değerlendirildiğini söyledi. Eker yaptığı değerlendirmede, belediye çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerini söyledi.

Yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlanamayan bölgelerde 2022 yılı iş mevsiminde de devam edeceklerini kaydeden Eker: “Sağlık turizm merkezi binası inşaatı tamamlandı, bahar aylarında açılışını yaparak kullanıma açacağız. Düğün salonumuzu hizmete açtık. Aşağı içmelerde belediyemize ait atıl bir otel binamız vardı orayı kaldırarak büyükşehir belediyemizle birlikte meydan yapıp farklı bir havaya büründürdük. Mezbahane binamızı tamamlayıp kullanıma açtık, hizmet binası yaptık. İlçe merkezimizde yedi buçuk kilometre sıcak asfalt kaplaması yaptık, kaldırımlarıyla beraber. Şehrimizi temiz bir hale getirdik. Elektrik hatlarını yer altına aldırdık. 21 mahalle ve 77 mezramızda kilit parke kapama çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2022 yılında öğretmenevi projemizi hayata geçireceğiz. Yapımına başladığımız halk ekmek fırınımızı da yine 2022 yılında halkımızın hizmetine açacağız. Kırsal mahalle grup yollarında 22 kilometre satıh kaplama yol yaptık. Hava koşulları elverdiği sürece çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tamamlayamadığımız çalışmaları yeni yılda da sürdüreceğiz. Ayrıca kimsesizler evi yapacağız. Kimi kimsesi olmayan vatandaşlarımıza sahip çıkacağız. 2022 yılının bütün ülkemize milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.