Başkan Ekrem Karadeniz güven tazeledi!

Türkoğlu ilçesinde aktif Kooperatiflerden olan ve 136 üyesi bulunan Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin başkanlık seçiminde 107 oy kullanıldı.

Yapılan seçimde mevcut Başkan Ekrem Karadeniz güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Karadeniz, Kooperatife katkı ve desteğini esirgemeyen Tüm esnaflara teşekkür etti.