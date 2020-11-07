Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Uçağı hava alanına indi

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'ne katılımı beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı hava alanına iniş yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 14:32 07.11.2020, 15:07
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Uçağı hava alanına indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi ve Göksun Yolu Tünel açılışı için Kahramanmaraş'a geldi.

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