Başkan Fatih Mehmet Ceyhan koronavirüse yakalandı!

Kahramanmaraşspor da Teknik Direktör Sinan Yücer, Masör ve İsa Baltacı'nın ardından önceki günkü yapılan koronavirüs test sonucunda Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan'ın koronavirüs testi sonucu da pozitif çıktı. Başkan Ceyhan'ın evinde izole olduğu ve ailesinde sadece eşininde testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ceyhan Ailesine ve Kahramanmaraşspor camiasına büyük geçmiş olsun diyor. Başkan Fatih Mehmet Ceyhan ve ailesine acil şifalar diliyoruz.