Başkan Feyzioğlu ve avukatlara Kervancıoğlu tarafından dondurma şovu gerçekleştirildi

Maçlarının finalleri için Kahramanmaraş’a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na Kervan Kale’de Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından dondurma şovu yapıldı.

Dondurma şovuna Başkan Feyzioğlu’nun yanı sıra Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Burak Gül ile çok sayı da avukat katılım sağladı.

Dondurma şovunun ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu “Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez lezzeti dondurmadır” diye konuştu.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Burak Gül ise “Başkanımıza kentimize gelip bizlere eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da yaptığı açıklama da “Kahramanmaraşımıza gelen misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” sözlerine yer verdi.