Başkan Fırat Görgel: Kurban Bayramı berekete ve kurtuluşa vesile olsun

İl Başkanımız @firatgorgel: "Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin kurban bayramını tebrik ediyorum." pic.twitter.com/vSZzBqDZcj — AK Parti Kahramanmaraş (@AkKahramanmaras) July 19, 2021

Görgel mesajında, “Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum” dedi.

İl Başkanı Görgel, mesajında şunları dile getirdi: “Kıymetli Hemşehrilerimiz, Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum.

Millet olarak sahip olduğumuz en önemli özelliklerimizden biri, birlik ve dayanışma ruhumuz; her şartta bizi birbirimize yakınlaştıran paylaşma duygumuzdur.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bilim kurulu üyelerimizin tavsiyeleri ile bu zamana kadar alınan tedbirlerin ve kazanımların boşa gitmemesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Bayram sevincine gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi dermansız bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Tüm hemşehrilerimizden, trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini rica ediyorum.

Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.”