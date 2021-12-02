Başkan Fırat Görgel: Ülkemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kahramanmaraş ziyareti sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu’nun Kahramanmaraş ziyaretinin bereketli geçtiğini ve önemli bir yol kat ettiklerini anlatan Görgel, 12 Şubat Stadyumu ile Hanefi Mahçiçek Stadyumu arasında bir değişimin olacağını, Büyükşehir Belediyesi’nin de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile Hanefi Mahçiçek Stadyumunu yenileyerek, içerisinde sosyal donatıların olduğu yaşayan bir stat yapacağını söyledi. Diğer bir taraftan Islah OSB’nin kente özel bir kanunla kurulmasının planlandığını ve bunun çok önemli bir başarı olduğunu dile getiren Görgel, “Islah OSB’nin kurulmasıyla atık su tesisi kurulacak ve Aksu Çayının görüntü kirliliği yok edilecek” diye konuştu. Sözlerinin devamında ülke gündemine ilişkin de konuşan Görgel, Kılıçdaroğlu’nun ‘Helalleşme’ çağrısı, erken seçim tartışmaları ve kur dalgalanmaları üzerinden yaratılan tartışma ortamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fırat Görgel’in hem Kahramanmaraş hem de ülke gündemine ilişkin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

“STADYUM SÜRECİ ÇOK HIZLI İLERLİYOR”

Stat konusu uzun zamandır uğraştığımız bir konuydu. Gençlik ve Spor Bakanımızın şehrimizi teşrifleriyle önemli bir yol kat ettik. Bakanımızın gelmesi çok bereketli geçti. Öncelikle stat konusunu artık gündemimizden çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 12 Şubat Stadyumumuzun bulunduğu alan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait. Hanefi Mahçiçek Stadyumumuzda Belediyemize ait. Bunlar arasında bir değişim olacak. Çok kısa bir zaman içinde bu işlemlerin gerçekleşmesiyle beraber Hanefi Mahçiçek Stadyumumuzun olduğu yere Gençlik Spor Bakanlığımızın katkılarıyla Büyükşehir Belediyemiz yeni stadımızı yapacak. Yeni stadyum yaşayan bir stadyum olacak. Süreç hızlı bir şekilde ilerliyor.

“BİZ YAPTIĞIMIZ ESERLERLE KONUŞAN BİR İKTİDARIZ”

Sayın bakanımızın gelmesinde farklı güzelliklerde oldu. Gençlerimizin spor alanlarındaki ihtiyaçları önemli. Cumhurbaşkanımız bu işe çok önem veriyor. Sayın bakanımız buraya 11 milyon TL’lik bir kaynak aktaracağının sözünü verdi. Mahallerimize de halı saha ve pota koyacağız. İstediğimiz her şeyi aldık. Şehrimizdeki her noktayı iyileştirmeye çalışıyoruz. Biz hizmetimizle, yaptığımız eserlerle konuşan bir iktidarız.

“ISLAH OSB İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ GEÇTİ”

Islah OSB bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Islah OSB bizim için önemliydi. İş adamlarımızın orada yatırım anlamında rahatlaması açısından önemli ancak esas önemli olan nokta Aksu çayındaki görüntü kirliliğini Islah OSB ile yok edeceğiz. Islah OSB kurduğumuz vakit oradaki idare kanalıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan kredi imkânları çok daha rahat bir hale geliyor. Islah OSB ile ilgili kanun teklifi geçti. Kanunlaştıktan sonra bir an önce oradaki muhataplarla birlikte çalışarak Islah OSB’nin idareleri kurulacak. İdareler kurulduktan sonra hemen biz siyasi irade olarak bakanlığımızda kredi imkânlarıyla ilgili çalışmaları artık sonlandıracağız ve kredi imkânları ortaya çıktıktan sonra atık su arıtma tesisinin yapımına başlanacak ve Aksu Çayı görüntü kirliliğinden kurtulmuş olacak. Burada Kahramanmaraş’a özel bir kanun çıkmış oldu. Bu siyasi iradenin bir başarısıdır. Bugüne kadar en önemli başarılarından biridir. Başta Sayın Bakanımız Mahir Ünal olmak üzere tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

“CUMHUR İTTİFAKINA OY VEREN İNSANLARA ‘GAYRİ MİLLİ’ İLE SUÇLAMAK AKIL TUTULMASIDIR”

CHP Genel Başkanının farklı konularda rutin hale getirdiği açıklamaları ve devleti tehdit eder, milletimizi tehdit eder söylemleri bizi fazlasıyla üzüyor. Bir samimiyet barındırmayan, haddini aşan açıklamalar var. Bu yüzden bu yaklaşımları çok doğru bulmuyorum. Helalleşme çağrısıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu samimi olsa belki bu noktada geri dönüş sağlanabilir ancak samimi olmadığını birkaç gün önce bize ve bize oy veren insanlara ‘Bunlar gayri millidir’ diyerek açıklamada bulundu. Böylece samimiyetsiz bir yaklaşım sergilediğini görmüş olduk. Yüzde 52 oy almış bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Toplumun büyük bir kısmının teveccühünü kazanmış, 19 yıldır girdiği her seçimde başarıya ulaşmış bir cumhurbaşkanından, partiden bahsediyoruz. Yine MHP’den bahsediyoruz. Bunlara oy veren insanları gayri milli olarak suçlamak bir akıl tutulmasıdır. Buna mukabil yapmış olduğu helalleşme çağrısının da hiçbir samimiyetinin olmadığını kendisi bu açıklamalarıyla ifade etmiş oldu.

“CHP’NİN BU MİLLETLE HELALLEŞMESİ ÇOK KOLAY DEĞİL”

CHP’nin tarihi gelişimine baktığımızda bu milletle helalleşmesi çok kolay değil. Milletin tüm değerlerine saldırmış bir partiden bahsediyoruz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve daha önceki birkaç dönemde milletimizin tüm değerlerine saldırıda bulunmuş, milletimizin değerlerini önemsememiş, milletle hiçbir şekilde siyaset geliştirememiş bir partiden bahsediyoruz. Bu yüzden CHP ile bu milletin helalleşmesi çok kolay değil. Helalleşme çağrısını ben Kılıçdaroğlu’nun siyasi nemalanma isteği olarak görüyorum. Ama bu millet çok ferasetli bir millet. Bu noktada kiminle helalleşip, kiminle helalleşemeyeceğini çok iyi bilir.

“MİLLETİMİZİN ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ YOK”

Bizim devletimiz çok büyük bir medeniyet ve yerleşmiş hukuk kurallarına sahip bir anayasamız var. Bu anayasamızda nelerin ne zaman gerçekleşeceği çok açık bir şekilde belli. Birilerinin bağırıp, çağırmasıyla bu işin olmayacağı görülüyor. Bu nedenle Kemal beyinde diğer muhalefet partilerinin de bu tür yaklaşımlarını açıkçası çok doğru bulmuyorum. Miting yapıp yapmamaktan herhangi bir problem yok. Ama erken seçim gündemiyle bir miting yapıyorlarsa bunu boş yere yaptıklarını ifade etmek isterim. Çünkü hem cumhurbaşkanımız hem Cumhur İttifakımızda bulunan MHP hem de BBP erken seçim olmayacağına yönelik açıklamalarını yaptılar. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacak. Milletinde erken seçim gibi bir beklentisi yok. Milletin daha farklı beklentileri var. Biz onları karşılamaya çalışıyoruz. Milletin bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Milletimiz büyümeyi, istihdamı istiyor. Biz onlarla ilgili uğraşıyoruz. Erken seçim bizim gündemimizde yok. Bundan sonra da olmayacak. Bu millette öyle 8-10 ayda bir seçim yapma huyundan vazgeçti. Artık zamanında seçimlere de alıştı.

“TÜRKİYE HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

‘İşlerin yolunda gitmemesinden bir rant elde edebilir miyiz?’ Muhalefette iş buna döndü. Biz şunu görüyoruz; Türkiye her geçen gün büyümeye devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bu büyümeden vatandaşlarımızın alacağı paylar yükseldikçe muhalefetin bu gayretlerinin de boşa çıkacağını göreceğiz. 2023’ün Haziranında sandığı milletimizin önüne koyduğumuzda bir kez daha hangi sonuçla karşılaşacağımızı hep beraber müşahede etmiş olacağız. Bizde sahada geziyoruz. Milletimizin bizden erken seçim gibi bir beklentisi yok. Şu anda böyle bir hukuki zeminde yok.

“MUHALEFET HİÇBİR ÇÖZÜM ÜRETMİYOR”

Muhalefetin kurun dalgalanmasından adeta mutluluk duyar gibi bir yaklaşım sergilemesini gerçekten ülke adına bir kayıp olarak görüyorum. Türkiye’deki muhalefet anlayışı ne yazık ki çok uzun zamandır varlığını bu şekilde ifade ediyor. Yeni bir politika yeni bir siyaset yeni bir yaklaşım ortaya konması gerektiği yerlerde hiçbir şekilde bir inisiyatif aldıkları yeni bir perspektif geliştirdikleri yeni bir vizyon ortaya koyduklarını göremedim. Tamamen ‘Acaba bir açık bulabilir miyiz?’ derdindeler. Çok yazık. Ama bir çözüm ürettikleri yok. Bizim ürettiğimiz çözümlere de bir katkıda bulunmuyorlar.

“AK PARTİ 19 YILLIK İKTİDARINDA ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER SAĞLADI”

AK Parti 19 yıllık iktidarında çok önemli gelişmeler sağladı. Hastaneler, yollar, millet bahçeleri, yeşil alanlar yaptı. Bu nedenle Türkiye ekonomisini de güçlendirerek çok farklı bir noktaya geldi. Kendi şehrimizden de baktığımızda ülke genelinde de durum böyle. Sırf Kahramanmaraş’ta 19 yıllık iktidarımızda 60 milyara yakın yatırım gerçekleştirdik. Göksun yolundan bahsedebiliriz. Altgeçitlerden, hastanelerden, kamu binalarından, millet bahçelerinden bahsedebiliriz. Belki de cumhuriyet tarihinden iktidarımıza kadar yapılanların çok daha ötesindeki yatırımları hep beraber gerçekleştirdik. Ülkenin her yeri şantiye alanına döndü.

“ÇOK KISA BİR ZAMAN İÇERİSİNDE HERKES BÜYÜMEDEN PAYINI ALACAK”

Artık daha farklı bir ekonomi politikasıyla devam etmek zorundayız. Sayın cumhurbaşkanımızın çok uzun yıllardır dile getirdiği düşük faiz politikasını adeta artık o zemine oturdu ve bundan sonra düşük faizi hayata geçirmemiz için bahanemiz kalmadı. Yatırımlarımızı büyük anlamda bitirdik. Bundan sonraki süreçte büyüme, istihdam odaklı bir ekonomi politikası yürütmek zorundayız. Çünkü biz bu ülkeye verdiğimiz sözlerin çoğunu milletimizle birlikte gerçekleştirdik. Yargı üzerindeki vesayetin, asker üzerindeki vesayetin hepsini kaldırdık. İnşallah ekonomi üzerindeki vesayeti de kaldırmak için hep beraber mücadele veriyoruz. İnşallah bu eşiği atlattığımız takdirde ülkemizi çok daha güvenli yarınlar bekliyor. Biz bunlar için çabalıyoruz. Belki sıkıntılar çekeceğiz ama çok kısa bir zaman içerisinde ortaya çıkardığımız büyümeden herkes mutlu olacak.

“KUR DALGALARIYLA BİZİ YENİDEN ESKİ POLİTİKALARA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Ekonomik veriler bize şunu gösteriyor; Türkiye büyüyor. İstihdamda herhangi bir problem yok. Ama bu şekilde bir ekonomi politikasını hazmetmeyen bazı çevreler ne yazık ki kur dalgalarıyla bizi yeniden eski politikalara döndürmeye çalışıyorlar. Ama bu kez çok kararlıyız ve geri dönüşü olmayan bir yola girdik. İnşallah ülkemiz büyüdükçe, bu büyümeden de hepimiz paylarını almaya başlayacak. Özellikle ücretle çalışmaya başlayan kesim bu büyümeden faydalanmaya başlayacak. Cumhurbaşkanımız buna ilişkin ışık gösterdi. İnşallah biz 2022 yılıyla beraber hem asgari ücret alan vatandaşlarımızla hem de tüm ücretli kesimlerde bu büyümeden kaynaklı rahatlamayı görmeye başlayacak.”