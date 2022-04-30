Başkan Görgel Haber Ötesi programının konuğu oldu
Murat Eğridağ’ın Sunumuyla Aksu TV Ekranlarına Gelen Haber Ötesi programına bu hafta Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2022, 15:01 30.04.2022, 16:31
Görgel programda, Ramazan ayı boyunca yapılan faaliyetlere değinerek “vatandaşlarımızla iftar sofralarında bir araya gelip birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha görmüş olduk” ifadelerine yer verdi
Öte yandan Görgel Kahramanmaraş’ta belediyelerin çalışmalarına değinerek “Ak Partinin tüm belediyelerinde sıçramalar göreceğiz ve yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini yiyeceğiz” dedi
Namaz Vakti 30 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|79
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Karagümrük
|35
|53
|6. Adana Demirspor
|35
|52
|7. Alanyaspor
|34
|52
|8. Beşiktaş
|34
|51
|9. Antalyaspor
|35
|51
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Kasımpaşa
|35
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Giresunspor
|35
|43
|15. Kayserispor
|34
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|32
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|34
|62
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|49
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|34
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|33
|30
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26