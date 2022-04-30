Başkan Görgel Haber Ötesi programının konuğu oldu

Görgel programda, Ramazan ayı boyunca yapılan faaliyetlere değinerek “vatandaşlarımızla iftar sofralarında bir araya gelip birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha görmüş olduk” ifadelerine yer verdi

Öte yandan Görgel Kahramanmaraş’ta belediyelerin çalışmalarına değinerek “Ak Partinin tüm belediyelerinde sıçramalar göreceğiz ve yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini yiyeceğiz” dedi