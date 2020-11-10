Başkan Görgel, sahaya inerek çalışmaya başladı!

Kahramanmaraş’ta tüm kesimlerin il başkanı olmasına olumlu baktığı tek aday olan Fırat Görgel, sahaya inerek çalışmaya başladı.

10 Kasım kutlamalarına katılan Görgel, daha sonra çekirdek ekibi ile birlikte kapalı çarşıya giderek vatandaş ile bir araya geldi. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Görgel, sürekli halkın içinde olacağını belirtti. Vatandaşın taleplerini tek tek not alan Görgel, yenilikçi bir anlayış ile şehrin tüm sorunlarını çıkartıp çözümleri için uğraşacaklarını söyledi.

Görgel burada yaptığı açıklamada: “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bu göreve layık görüldüm. Benden önce bu görevi yürüten benden önceki il başkanım Ömer Oruç Bilal Debgici’ye teşekkür ederim. Burada yapmamız gereken tek şey, halkımızın taleplerini yerine getirmek. Bende ekibimde bunun için gerekeni yapacağız. Milletini bize yüklediği misyon çok büyük. Bu büyüklüğün yükünü kaldırmak için var gücümüz ile çalışacağız, onun için çarşıya çıktık. Esnaflarımızı ziyaret edip hayırlı işler diledik. Hemşehrilerimize güler yüzleri, güzel temennileri ve tebrikleri için teşekkür ediyor, hepsine bol ve bereketli kazançlar diliyorum”