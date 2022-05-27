Başkan Görgel, “Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir”

İl Başkanı Fırat Görgel, Ulucami meydanındaki basın açıklamasında, Türk siyasi tarihinin en karanlık günlerinden birinin 27 Mayıs olduğunu vurguladı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de parti üyeleriyle Ulu Cami Meydanı'nda yaptığı açıklamada 27 Mayıs darbesini kınadı.

Görgel, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini andıklarını dile getirdi.