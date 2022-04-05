Başkan Gül'den 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlar, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar.

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammet Burak Gül hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların avukatlar günü kutlu olsun. dedi.