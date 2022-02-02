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Başkan Güngör, 12 Şubat etkinlerini açıkladı!

4 – 12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Kurtuluş Haftası Etkinlikleri tanıtım programında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bu yılki etkinlik temamızı ‘Korkma!’ olarak belirledik. Kurtuluş Haftamız kapsamında çok sayıda etkinliğimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. İnşallah bir program değişikliği olmazsa 12 Şubat’ta Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ı şehrimizde ağırlayacağız. Bu vesile ile kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Kurtuluşumuzun 102. yıldönümü kutlu olsun” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 02.02.2022, 12:46 02.02.2022, 17:10

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri tanıtım toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba ve Şalvar Güreşi As Başkanı Şahin Hopur ile çok sayıda basın mensubu katıldı. İlk olarak Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, etkinliklerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 4 – 12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek programların ilçelerde de etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Dünya Şalvar Güreşi Kahramanmaraş’ta

Doğan’ın sunumunun ardından etkinlikler kapsamında 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası ile ilgili bilgileri Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba ve Şalvar Güreşi As Başkanı Şahin Hopur verdi. Hopur, “Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Şalvar Güreşi Şampiyonası’na 40 ülkeden 300’ün üzerinden profesyonel güreşçi katılacak. Şampiyonaya katılacak sporcuların arasında Kırkpınar Başpehlivanları da yer alıyor. Başpehlivanların yanı sıra dünya çapında çok önemli güreşçiler de yer alacak. İnşallah şampiyonamız sadece ülkemizde değil dünya çapında ilgi görecek. Düzenlenecek bu dev organizasyona ev sahipliği yapan başta Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milli Mücadelenin 102. Yılı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yıllardan beri gururla taşıdığımız kurtuluş mücadelemizin 102. yılını İnşallah önümüzdeki hafta hep birlikte kutlayacağız. Kurtuluş Haftası’nda şehrimizde tiyatro, söyleşi, konser gibi pek çok etkinlik düzenleyeceğiz. İnşallah bu haftayı bizlere yakışır şekilde kutlayacağız. 12 Şubat tarihinde programımızda bir aksama olmazsa Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar da şehrimize teşrif edecek. O gün İnşallah tüm hemşehrilerimizin de katılımıyla Kutlama Haftası etkinliklerimizi tamamlamış olacağız” dedi.

Milli Mücadelemiz Diğer Şehirlere İlham Verdi

Maraş halkının vermiş olduğu mücadelenin Anadolu’ya yol gösterdiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Tüm şehirlerin kendine özgü tarihi olayları, kendilerine özgü hikâyeleri ve halk kahramanları vardır. Kahramanmaraş’ımızın kurtuluş mücadelesi tüm şehirlere öncü olmuş, yol göstermiştir. Dolayısıyla Anadolu’da başlayan milli mücadele kıvılcımını bizim ecdadımız ateşlemiştir. Bu şanlı ecdadımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Bundan dolayı her yıl 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mızı coşkuyla kutlayıp, bu geleneğimizi gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Kurtuluş Haftası’nı tek bir merkezden ziyade tüm ilçelerimizde kutlamaya özen gösteriyoruz. Her yıl Kurtuluş Haftası’nda bir tema belirliyoruz. Geçtiğimiz yıl “İstiklal İlham Verir” olarak belirlemiştik. Bu yıl ise Kurtuluş Haftası temamızı “Korkma!” olarak belirledik. Korkma, kelimesinin bizler için anlamı çok büyük. Avukat Mehmet Ali Bey, Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nde Maraş halkına “Korkma! Üç beş Fransız seni yıldıramaz” diye sesleniyordu. Ayrıca Mehmet Ali Bey’in kaleme almış olduğu bu beyanname İstiklal Marşı’mıza da ilham vermiştir. Mehmet Akif Ersoy’da İstiklal Marşı’mıza ‘Korkma!’ diye başlamıştır. Bu vesileyle aziz ecdadımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Bugün bu topraklarda yaşıyorsak ve bunun bir bedeli varsa bunu ecdadımız ödemiştir. Bu topraklar için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.

Uluslararası Etkinlikler

Kahramanmaraş’ta düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerin şehrin tanıtımına önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Güngör, “Geçtiğimiz yıl ilk defa Kahramanmaraş’ımızda Türkiye Güreş Şampiyonası düzenledik. İnşallah bu kez 6 Şubat’ta Kısa Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Şampiyonayı izlemeye başta komşu illerimizden olmak üzere çok sayıda ziyaretçimiz gelecek. Birbirinden değerli sporcuların yarışacağı etkinliğin Kahramanmaraş’ımızın tanıtımında çok büyük rol oynayacağını ve şehrimizin turizm potansiyelini artıracağını düşünüyorum. İnşallah şehrimizde düzenlenen bu tür büyük organizasyonların sayısını artırarak şehrimizin turizm potansiyelini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Kurtuluşumuzun 102. yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #12 Şubat Kurtuluş Etkinlikleri
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