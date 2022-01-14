Başkan Güngör, 12 Şubat etkinlikleri hakkında konuştu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 12 Şubat etkinlikleri hakkında konuştu. Başkan Güngör, bu yılın temasını da açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 15:38 14.01.2022, 18:56
Geçen yıl “ istiklal ilham verir “ teması başlığında kutlanan bayram. Bu sene ise “korkma” temalı olarak kutlanacak ve 12 Şubat bayramında Kahramanmaraş etkinliklere doyacak.
Başkan Güngör, Konferanslar, canlı tiyatro gösterileri, çeşitli müzik programları ve daha fazlası 12 Şubat etkinliklerinde yer alacağını söyledi.
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