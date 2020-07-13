Başkan Güngör, 15 Temmuz Programına tüm hemşehrilerimizi davet etti!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenecek programa tüm hemşehrilerimizi davet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenecek programa tüm hemşehrilerimizi bayrakları ile birlikte Demokrasi Meydanı’na davet etti.
Başkan Güngör konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenecek olan program 15 Temmuz günü saat 20.30’da Demokrasi Meydanı’nda başlayacaktır. Tüm hemşehrilerimizi bayraklarıyla birlikte bu programa katılmaya davet ediyorum” dedi.
15 Temmuz günü KMBB tarafından gerçekleştirilecek olan programın içeriği belli oldu.
14 Temmuz Salı saat 20.30’da Demokrasi Meydanı’nda Mehter Konseri
15 Temmuz Çarşamba Saat 12.15’te Ulucamii’de Hatm-i Şerif Duası,
Saat 13.00 - Şehitlik ziyareti
Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek programlar
Saat 20.30 - Açılış
Saat 21.30 - 15 Temmuz Filmi
Saat 21.35 - Mehter Konseri
Saat 22.10 - Milletin Çocukları Dinletisi
Saat 22.30 - Grup Visal Konseri
Saat 23.25 -15 Temmuz Kısa Filmi Gösterimi
Saat 23.30 - Kaside-İlahi Dinletisi ve Kur’an Tilaveti
Saat 00.13- Sela Okunması
Tüm etkinlikler AKSU TV’de canlı olarak yayınlanacak.
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