Başkan Güngör, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla kent genelindeki tüm muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2021, 13:17 19.10.2021, 13:44
Programa Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra muhtarlar katılım sağladı.
Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı.
Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kılçık katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Onikişubat Muhtarlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak Başkan Güngör’e teşekkürlerini iletti.
Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Aslanhan’da güzel bir program olduğuna dikkat çekti.
Namaz Vakti 19 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
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|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
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|P
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|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
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|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
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|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2
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