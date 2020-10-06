Başkan Güngör: ''2 bin dönüm alan üzerine yeni bir şehir mezarlığı inşa ediyoruz''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kapıçam bölgesinde başlatılan yeni şehir mezarlığı çalışmalarını inceledi. Beraberinde meclis üyeleri ile alanı ziyaret eden Başkan Güngör, “Hızla gelişmekte olan şehrimizde Şeyhadil Mezarlığımızın kapasitesi dolmak üzere. Bu kapsamda projemizi hazırladık. Orman Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde Kapıçam’da çalışmalara başladık. 2 bin dönüm alana sahip olacak mezarlık, uzun yıllar şehrimizin ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu.

Cami, Gasilhane ve Morg Yapılacak

Bölgeye ulaşım sağlayacak yolların açılıp asfalt çalışmalarının başladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ekiplerimiz arterlerde asfalt çalışmalarına başladı. İnşallah kısa süre içerisinde asfalt işi bitmiş olacak. Bölgeye; gasilhane, morg, cami ve ziyaretçiler için dinlenme alanları da planlıyoruz. Hedefimiz kısa süre içerisinde defin hizmetlerini Kapıçam’da gerçekleştirmek. Bu projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.