Başkan Güngör: ''2 bin dönüm alan üzerine yeni bir şehir mezarlığı inşa ediyoruz''
Kapıçam bölgesinde yapımına başlanan yeni şehir mezarlığında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “2 bin dönüm alan üzerine yeni bir şehir mezarlığı inşa ediyoruz. Ekiplerimiz açılan yolları asfaltlıyor. Bölgeye cami, gasilhane ve morg da planlıyoruz” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kapıçam bölgesinde başlatılan yeni şehir mezarlığı çalışmalarını inceledi. Beraberinde meclis üyeleri ile alanı ziyaret eden Başkan Güngör, “Hızla gelişmekte olan şehrimizde Şeyhadil Mezarlığımızın kapasitesi dolmak üzere. Bu kapsamda projemizi hazırladık. Orman Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde Kapıçam’da çalışmalara başladık. 2 bin dönüm alana sahip olacak mezarlık, uzun yıllar şehrimizin ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu.
Cami, Gasilhane ve Morg Yapılacak
Bölgeye ulaşım sağlayacak yolların açılıp asfalt çalışmalarının başladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ekiplerimiz arterlerde asfalt çalışmalarına başladı. İnşallah kısa süre içerisinde asfalt işi bitmiş olacak. Bölgeye; gasilhane, morg, cami ve ziyaretçiler için dinlenme alanları da planlıyoruz. Hedefimiz kısa süre içerisinde defin hizmetlerini Kapıçam’da gerçekleştirmek. Bu projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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