Başkan Güngör, 2021 yılını değerlendirdi!

Büyükşehir belediyesi meclis salonunda, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Güngör, göreve geldiği süre içerinde hayata geçen projeleri ve 2022 yılında yapılacak olan projeleri anlattı.

Yıllardır sporseverlerin beklediği stat müjdesini Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş’ta vermişti. Başkan Hayrettin Güngör, yeni stadın detaylarını paylaştı.

