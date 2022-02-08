Başkan Güngör 2022 Yatırımlarını Paylaştı

Kültürpark’ta dönüşüm başlıyor. 10 bin metrekarelik alana Valilik binamızı inşa edeceğiz. Şehrimize Yeni Stadyum kazandırıyoruz. Onikişubat Stadyumunun bulunduğu alana Kongre Merkezi ile Şehir ve Kurtuluş Müzesi inşa etmeyi planlıyoruz. NFK Kültür Merkezi’nin bulunduğu adayı yeniliyoruz. Binevler yolunu, altyapısı, yürüyüş ve bisiklet yolları, şehir mobilyaları ile Prestij Caddesi’ne dönüştürüyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayımlanan Haber Ötesi programına konuk oldu. Murat Eğridağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtuluş Haftası etkinliklerinin yanı sıra Şehir Meydanı, Kültürpark’ın dönüşümü, NFK Kültür Merkezi, Binevler Caddesi ve Yeni Stadyum çalışmaları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Kahramanmaraşlıların 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Güngör, “102 yıl önce ecdadımız milli mücadelenin fitilini ateşledi. Bu topraklar Anadolu’ya ilham oldu, öncü oldu. Ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

12 Şubat Kurtuluş Haftası

İki yıldır etkinliklerin ‘Kurtuluş Haftası’ olarak gerçekleştirildiğini belirten Başkan Güngör, “Programlarımızı iki yıldır Kurtuluş Haftası olarak kutluyoruz. Bu yıl da panelden konferansa, tiyatrodan film gösterimleri ve sergilere kadar birçok etkinlik hazırladık. Milli Mücadele ruhunun nesilden nesile aktarılması büyük önem taşıyor. İçeriklerimizi bu amaç doğrultusunda hazırlıyoruz. Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda halk oyunları topluluklarını şehrimizde misafir ediyoruz. Bizim hedefimiz Kurtuluş Haftası etkinliklerimizin uluslararası arenada da görünürlüğünü sağlamak. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz. 12 Şubat Kurtuluş Bayramımıza kadar programlarımız devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Korkma!

Bu yılki etkinlikler için belirlenen ‘Korkma!’ temasının çıkış noktasından da bahseden Başkan Hayrettin Güngör, “Kurtuluş Haftamızda, geçtiğimiz yıl temamız ‘İstiklal İlham Verir’di. Bu yıl ise ‘Korkma’ olarak belirledik. Bu kelimenin bizler için anlamı büyük. “Korkma, Allah bizimle beraberdir” diyen Peygamber efendimizden asırlar sonra Mehmet Ali Kısakürek’in beyannamesinde bu ifadeyi görüyoruz. Âlem-i İslam’a Hitap beyannamemizde Mehmet Ali Bey şu ifadeyi kullanır: “Korkma! Seni buradaki birkaç Fransız kuvveti kıramaz.” Ve İstiklal Marşımız. Milli Şairimizin kaleme aldığı İstiklal Marşımız da Korkma ifadesiyle başladı. Evet, biz dün korkmadık, bugün korkmuyoruz, gelecekte de korkmayacağız” ifadelerini kullandı.

Hizmetten Değil İsraftan Tasarruf

Şehir genelindeki yatırımların sürdürülebilir mali denge gözetilerek hayata geçirildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Tüm ilçelerimizin ve yerleşim yerlerimizin ihtiyaçları ve talepleri farklı oluyor. Yerel yönetimler olarak bizler de ihtiyaçları öncelik sırasına göre belirleyerek yatırım planımızı oluşturuyoruz. Tabi yatırımları hayata geçirirken mali yapıyı da bozmamak gerekiyor. Mali yapıyı dengede tutarak sürdürülebilir projeler hayata geçirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz üç yılda Kahramanmaraş’ımız için 1 Milyar TL tutarında yatırım hayata geçirdik. Bu yıl yatırım hedefimiz ise 1.7 Milyar TL. Buna ek olarak bütçe dışından AB fonları ve bakanlıklarımızdan 2 Milyar TL’nin üzerinde de kaynak elde ettik. Biz hizmetten değil, israftan tasarruf yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Valilik Meydan Projesi

Kahramanmaraş’ın dönüşüm projelerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Güngör, başlatılan Şehir Meydanı projesindeki son durum ile ilgili bilgileri paylaştı. Yıkım çalışmalarından önce İl Özel İdare binasının daha fonksiyonel hale gelmesi için çalışma yapıldığını da belirten Başkan Güngör, “Şehrimizin tam ortasında, hem tarihi dokuyu bozan hem de fonksiyonelliğini yitirmiş bir Özel İdare binamız var. Bu yapıyı yıkma düşüncemiz vardı ve bu düşüncemizi hemşehrilerimizle paylaştık, anketler yaptık. Yüzde 70 civarında yıkılsın yönünde dönüş aldık. Ardından bina daha fonksiyonel hale gelebilir mi diye çalışmalar yaptık. Bu yapıyı fonksiyonel hale getirmenin maliyeti yıkılıp yeniden yapılmasından da daha maliyetli oluyor. Ve bu çalışma neticesinde de istediğimiz fonksiyonelliğe kavuşmuyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un şehrimize geldiğinde saha ziyareti gerçekleştirdik. Ardından Valilik binamızı da kapsayan adanın tamamında bir dönüşüm projesi çalıştık” dedi.

40 Dönümlük Alanda

Başkan Güngör, “Bakanlığımız bölgeyi Kentsel Dönüşüm Alanı ilan etti. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 40 dönümlük alanda şehrimize yakışır bir proje olacak. Kahramanmaraş’ımızın tarihi yapısına uygun, içerisinde en az bin 500 araçlık otopark olan ve daha kullanışlı yapıların yer aldığı projeyi hayata geçireceğiz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak bu binanın yıkımından dolayı yaklaşık 6,6 Milyon TL de gelir elde edeceğiz. Yani yıkımı için belediyemizin bütçesinden para çıkmadığı gibi bütçemize ek gelir sağlayacağız” diye konuştu.

Kültürpark’ın Dönüşümü

Şehir merkezinde yer alan Kültürpark ile ilgili de bir dönüşüm çalışmasının başlatıldığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimizde yer alan Kültürpark ile ilgili de talepler alıyorduk. Sayın Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, İç İşleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve İl Başkanımız Sayın Fırat Görgel ile bir toplantı gerçekleştirdik. Valiliğimizin bu alanda yapılmasının uygun olacağı fikri ortaya çıktı. Mevcut haliyle 3 bin metrekarelik bir alana sahip valiliğimiz, Kültürpark’ta gerçekleştireceğimiz projeyle 10 bin metrekarelik bir alana sahip olacak. İnşallah Valiliğimizi Kültürpark’ın olduğu alana inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Yeni Stadyum Çalışmaları

Kısa süre önce açıklanan yeni stadyum projesi ile ilgili de son bilgileri aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şehrimizi ziyaretlerimizde yeni stadyum talebimizi de arz etmiştik. Ardından Gençlik ve Spor Bakanımız şehrimizi ziyaret ettiler. Sahada incelemeler yaptık ve planlarımızı netleştirdik. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanı Spor Kompleksi’ne dönüştürüyoruz. 120 dönümlük alanda yeni stadyumumuzu, tam olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, Kahramanmaraşspor Tesisi, antrenman sahaları ve spor alanları inşa ediyoruz. Hazırladığımız projeye Bakanlığımız da destek sağlayacak. Çalışmamızı hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu kapsamda Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun yıkım ihalesini gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak” diye konuştu.

Kongre Merkezi ile Şehir ve Kurtuluş Müzesi

12 Şubat Stadyumu’nun bulunduğu alanda da ‘Kongre Merkezi’ ile ‘Şehir ve Kurtuluş Müzesi’ projesini gerçekleştirmek istediklerini belirten Başkan Güngör, “Yeni stadyum projesi kapsamında 12 Şubat Stadyumu’nun bulunduğu alan belediyemize devrolacak. Burada da bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bölgede bir Kongre Merkezi ile Şehir ve Kurtuluş Müzesi inşa etmeyi planlıyoruz. Taslak çalışmalar yaptık. İnşallah burada da süreci hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız” ifadelerini kullandı. Yeni sezonda Amatör Spor Kulüplerine verilen destek için de bir açıklama yapan Güngör, “Bu yıl amatör spor kulüplerimize 1 Milyon TL destek veriyoruz. Belediye bütçemizden yapılan en yüksek destek. Amatör Spor Kulüplerimizin yanı sıra Kahramanmaraşspor’umuza da desteğimiz sürüyor. İnşallah şehrimizde spor kültürünün daha da yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

NFK Kültür Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi için yeni bir proje hazırlığında olduklarını da açıklayan Başkan Hayrettin Güngör, “Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezimiz, şehrimiz için çok önemli bir konumda yer alıyor. Bu merkez günümüz şartlarında gençlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını karşılar fonksiyonellikte değil. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla ortak bir proje hazırlıyoruz. İçerisinde kütüphane, çok amaçlı derslikler, konferans salonları, Çocuk Sanat Merkezi, kafeterya ve çok sayıda sosyal donatı bulunacak. İnşallah hazırlığı süren projemizi de kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Prestij Caddesi

Necip Fazıl Kültür Merkezi önünden çevre yoluna kadar uzanan Binevler Yolu olarak bilinen cadde de yenileme çalışmalarının başlatılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Binevler yolu, şehrimizin önemli noktalarından biri. Burada çok sayıda iş yerimiz var ve hemşehrilerimiz bu bölgede yoğun bir şekilde yürüyüş yapıyor. Bu anlamda yürüyüş yollarımızda sorunlar var. Biz burayı yenilemeyi planlıyorduk ama bölgedeki altyapının yenilenme ihtiyacı ortaya çıktı. Bir yenileme yapsak daha sonra altyapı çalışmalarında tekrar bozulması ortaya çıkacaktı. Biz böyle bir durum yaşansın istemiyoruz. Altyapı çalışmaları için hibe destek aldık. İnşallah öncelikle bölgede içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Ardından NFK Kültür Merkezi’nden Medine Camii’ne kadar olan arteri ilk etapta yenileyeceğiz. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, refüjleri ve şehir mobilyalarıyla bölgeyi prestij caddesine dönüştüreceğiz. Tabi projelerimizi şehrimizin gelecek vizyonuna göre hazırlıyoruz. Bu kapsamda bu projemiz içerisinde tramvay güzergahı da belirlenmiş olacak. Çalışmamız kısa süre içerisinde başlayacak, hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanına Destek Teşekkürü

Başkan Hayrettin Güngör, konuşmasının sonunda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şehrimiz ile yakından ilgileniyor. Sağ olsun şehrimize her fırsatta destek veriyor. Bu destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, İç İşleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, İl Başkanımız Fırat Görgel ve tüm belediyelerimizle birlikte şehrimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Ben şehrimi çok seviyorum. İnşallah milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve tüm paydaş kurumlarımızla şehrimizin gelişimini sürdürme noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.