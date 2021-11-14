Başkan Güngör: 2022 yılı sonunda birçok sorun ve ihtiyaç giderilmiş olacak

Elbistan ziyareti kapsamında kırsaldaki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2022 yılı sonuna kadar kırsalda önemli bir sorun bırakılmayacağını ifade etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve beraberindeki heyetle birlikte kırsalı gezen Güngör, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.

Mahallelerde vatandaşlarla selamlaşan Güngör sevgi gösterileriyle karşılandı.

Mahallesinde yapılan çalışmalar ile önemli sorunların giderildiğini belirten Geçit Mahalle Muhtarı Kadir Küçük, Güngör e teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bütün mahallelerde çalışma yürütüldüğünü belirterek, mahallelerin sorunsuz bir hale getirilmesi için emek verdiklerini söyledi.

Elbistan Belediyesiyle elbirliği içinde ihtiyaçları gidermek için çalıştıklarını belirten Güngör, 2022 yılı sonuna kadar birçok sorun ve ihtiyacı gidereceklerini söyledi. Ve güler yüzlü karşılamaları için vatandaşlara teşekkür etti.