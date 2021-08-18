Başkan Güngör : “AB’den aldığımız kaynakla şehrimizin asırlık altyapı ihtiyacını çözeceğiz”

Murat Eğridağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, 2021 Yatırım Programı’ndan, ulaşım projelerine, turizm bölgelerindeki çalışmalardan yeni yatırımlara kadar birçok konu başlığı masaya yatırıldı.

Şehirde alt ve üstyapı çalışmaları için yeni kaynakların önemli bir finansman oluşturacağını vurgulayan Başkan Güngör, Sene başında öngördüğümüz 600 Milyon TL’lik yatırım, 700 Milyon TL olarak gerçekleşecek.” Dedi.

Programda dev projelere önemli ilave kaynaklar sağlandığını ifade eden Başkan Güngör şunları söyledi:

“Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığımızın ve kurumlarımızın destekleriyle Avrupa Birliği’nden 1 Milyar TL kaynak sağladık. Kuveyt Fonu’ndan sağladığımız kaynak ise tamamı hibe olmak üzere 85 Milyon TL olarak gerçekleşti. Göreve geldiğimiz günden bu yana sağladığımız kaynaklar yaklaşık 1,5 Milyar TL. Kaynaklarımızla finanse edeceğimiz projelerimiz hazır. Bunların tamamı onaylandı. AB’den aldığımız kaynakla şehrimizin asırlık altyapı ihtiyacını çözeceğiz. Şehrimizde artık ihtiyacı karşılamaz hale gelen kanalizasyon ve içmesuyu altyapısı tamamen yenilenecek. Değişen iklim ve coğrafi şartlar için de tam donanımlı Atıksu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri inşa edeceğiz. Hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun”