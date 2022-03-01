Başkan Güngör AFAD Yetkililerini Ağırladı
Başkan Hayrettin Güngör, Deprem Haftası dolayısıyla AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2022, 17:36
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Deprem Haftası dolayısıyla Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Güngör, “AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ve ekip arkadaşlarını misafir ettik. Bu vesileyle Deprem Haftası’nın bu alandaki farkındalığı daha da artırmasını ümit ediyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ise misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
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