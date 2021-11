Başkan Güngör Afşin Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Afşin’de yapımı sürdürülen millet bahçesi çalışmalarını inceledi.

İlk etabı 70 dönümden oluşan millet bahçesinde dinlenme alanları, yeme içme, kütüphane, yürüme ve bisiklet yolları yer alacak.

Çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilk etabın yaklaşık 10 milyon liraya mal olacağını söyledi.

Afşin ilçesine çok güzel bir millet bahçesi yapıldığına değinen Güngör yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Afşin’imize çok güzel bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Şu anda da çalışmalar hızla devam ediyor, inşallah önümüzdeki yaz aylarında burası hazır olmuş olacak. Çünkü her bir mahallemizde, her bir şehrimizin, ilçemizin bu gibi yeşil alanlara içerisinde çocuklarımıza gençlerimize yetişkinlerimizin rahatça vakit geçirebileceği alanlara ihtiyaç var. Afşin’imizin her tarafından ulaşılabilir olan bu mekânı yaza bitirmiş olacağız. Buranın şu ana kadar toplam 10 milyon liranın üzerinde bir maliyeti var. Ama diğer etaplarda peyder pey gelecek. Burada hemşerilerimiz için çocuklarımız için gençlerimiz için her türlü sosyal alan düşünüldü. Özellikle alanın ulaşılabilir olması ve düz olmasıyla beraber burada bir bisiklet alanı da oluşturduk. Millet bahçesinde çok amaçlı açık tiyatro alanı, çocuklar için kaykay pisti, yeme içme mekanları, yürüme alanları ve burada çocukların oyun alanları olacak. Ben buranın Afşin’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biliyorsunuz millet bahçeleri partimizin de önemli projelerinden biri. Biz de her bir ilçemize bu ve benzeri mekanları kazandırmaya devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Güngör’e Afşin’de yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de konuşmasında: “Afşin’in bu büyüklükte bir millet bahçesine ihtiyacı vardı. Büyükşehir belediyemiz bu ihtiyacı gideriyor. Çok güzel bir alanımız var. Bu arazide ilk etapta 70 dönümlük alan üzerindeki etap tamamlanıyor. 2022 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Ben millet bahçesinin yapımı için büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. İnşallah devamında da millet bahçemizin diğer etapları yapılacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.