Başkan Güngör, Afşin’de muhtarlarla buluştu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin’de mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2020, 14:07 13.06.2020, 19:11
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Başkan Güngör, belediye ziyaretinin ardından Afşin Belediyesi Kültür Evinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek gelerek sorunları dinledi.
Toplantıda konuşma yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Afşin’e teşriflerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek: “Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde sorunlarımızı çözme manasında ciddi adımlar atıyoruz dedi.
Afşin ilçesinde İstişare ve Değerlendirme Toplantısında muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Güngör: “Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz iş birliği ile ortak hareket ederek sorunları çözmek için buradayız dedi.
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