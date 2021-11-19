Başkan Güngör, Afşin’de yapılan asfalt çalışmalarını inceledi!

Başkan Güngör, yaptığı açıklamada, “Bugün Afşin’imizi ziyaret ediyoruz. Afşin Belediye Başkanımız, AK Parti Afşin İlçe Başkanımız, teşkilatımız ve çalışma arkadaşlarımızla Atatürk Caddemizde belediyemizin yapmış olduğu asfalt çalışmasını yerinde inceliyoruz. Kırsal alanda yoğun bir şekilde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Afşin’imizde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan caddelerimizde 3 buçuk kilometre sıcak asfalt çalışmasını yapıyoruz. Buraya 2 buçuk milyon lira yatırım yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan ilçe merkezlerinde ve kırsal mahallelerimizde yol alanında hiçbir sorun kalmayacak. İlçe Belediyelerimizle koordinasyon ve uyumlu çalışarak yol çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Kuzey İlçeler Daire Başkanlığımıza önümüzdeki yıl için sadece 100 milyon lira bütçe ayırdık. Şehirlerimizin, mahallelerimizin asfaltsız, kaldırımsız yolu kalmayacak inşallah. İlçemizde yapılan çalışmaların Afşinli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Atatürk ve Elçibey Caddemizde eski asfalt kaldırıldı, yeni asfalt kaplama çalışması devam ediyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Daha önce bu yola 15 cm asfalt uygulanmıştı. Doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle yolun konforu bozuldu. Yolun 4 cm’lik kısmı kazınarak 6 cm kalınlığında asfalt uygulanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de, “Doğalgaz çalışmaları nedeniyle yollarımız bozulmuştu. Havalar daha da soğumadan bu çalışmanın tamamlanması ilçemizi rahatlatacaktır” dedi.

Başkan Güngör, açıklamaların ardından asfalt çalışması yapan belediye işçilerine baklava ikramında bulundu.