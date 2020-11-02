Başkan Güngör AK Parti Ekinözü ilçe başkanlığını ziyaret etti
Bir dizi ziyaretler için Ekinözü ilçesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti ilçe başkanlığına da ziyaretler gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 17:51 02.11.2020, 17:59
Ekinözü’ne yapılan yatırımları yerinde inceleyen Başkan Güngör AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin’le bir araya gelerek ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirdi.
Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada tüm kalbimizle İzmir’in yanındayız mesajı verdi.
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