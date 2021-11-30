Başkan Güngör, Aksu Haber’in canlı yayın konuğu oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu Haber’in canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 30.11.2021, 16:27 30.11.2021, 16:55
Başkan Güngör programda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kahramanmaraş ziyaretindeki önemli başlıklara değindi.
Konuşmasının devamında Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesinin şehrimize kazandıracağı stadyum ve spor tesisinin ayrıntılarını anlattı.
Namaz Vakti 30 Kasım 2021
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|14
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|12
|9
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|13
|9
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|13
|6
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|29
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|24
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|23
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|14
|12
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|12
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|15
|10
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|15
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