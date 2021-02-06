Başkan Güngör, Aksu TV’nin canlı yayın konuğu oldu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin 101. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri başladı.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2021, 12:15 06.02.2021, 17:55
Bu kapsamda mehter takımı ve davulcular üstü açık otobüsle kent turu öncesi ulu camii meydanında son hazırlıklar tamamlandı.
Aksu TV ekranlarından canlı yayın aracılığıyla 12 Şubat heyecanı izleyiciyle buluşurken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör canlı yayın konuğu oldu.
Canlı yayın sonrası kentin kurtuluşunda önemli görev üstlenen davulcu abdal Halil Ağa'nın torunlarının da bulunduğu otobüs, büyükşehir belediyesi mehter takımı'nın çaldığı eserlerle şehir turu için start verildi.
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