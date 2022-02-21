Başkan Güngör Alıcı’nın cenazesine katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Değirmendere Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Osman Alıcı’nın cenaze törenine katıldı. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile Alıcı ailesine baş sağlığı dileklerini ileten Başkan Güngör, ardından ilçede taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Hayrettin Güngör, vefat eden İbrahim Karabuğaş, Nermin Atıcı, Kadir Erzurum ve Elif Döndü Vayvaylı’nın ailelerine sabır diledi.