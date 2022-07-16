Başkan Güngör, Andırın Millet Konağında incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’a kazandırılan ‘Mevlana İdris Millet Konağı’nda incelemelerde bulundu.

Programda Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti il ve ilçe teşkilatı mensupları da yer aldı.

Başkan Hayrettin Güngör, Mevlana İdris Millet Konağı’nda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da ilgililerden bilgiler aldı.

Andırın’da hayata geçirilen Millet Konağı’na Mevlana İdris’in adının verildiğini ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “ Bu vesileyle bir kez daha Mevlana İdris kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine de baş sağlığı diliyorum” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’da inşa edilen Millet Konağı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Andırın’a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.