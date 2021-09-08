Başkan Güngör “Artı Eksi” Özel yayınına konuk oldu

Olimpik Havuz ile Ağcalı Kavşağı – Adana Yolu arasında yeni bağlantı yolu müjdesini de veren Başkan Güngör, “Ben şehrimi seviyorum. Sevdam Kahramanmaraş. Bir proje ortaya koyarken tüm detayları düşünüyoruz ve şehrimize en iyiyi kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu bir ekip işi. Tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sürdürdüğümüz çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan Artı Eksi programının özel oturumuna konuk oldu. Moderatörlüğünü Murat Eğridağ’ın yaptığı programda Başkan Güngör, Gazeteci Serdar Erdoğanyılmaz ve Ali Eskalen’in şehirde devam eden yatırımlara ilişkin sorularını yanıtlandı. Başkan Güngör programda yaptığı konuşmasında, “Geçtiğimiz günlerde kıymetli Artı Eksi ekibiyle, proje alanlarımızı yerinde görme imkânı bulmuştuk. Göreve geldiğimizdeki önceliğimiz sürdürülebilir bir bütçe organizasyonu sağlamak oldu. Hamdolsun attığımız adımlar, paydaşlarımızla kurduğumuz yüksek koordinasyon ve ihtiyaç analizi sadece 2021 yılı içinde 2 yıllık bütçemizin 2 katından fazla bir yatırımı organize edebilmemizi sağladı. Yılın başında 600 Milyon TL olarak planladığımız yatırım miktarı 700 Milyon TL olarak gerçekleşiyor” diye konuştu.

Kent Estetiğini Koruyacak Projeler

Başkan Güngör konuşmasının devamında şehrin tarihi dokusunun korunmasına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirerek, “Tekke, Kapalıçarşı ve Tarihi Kale birbirine cephesi olan ve şehrin ana suretini oluşturan üç sacayağı. Biz göreve geldiğimizde Tekke Kentsel Dönüşüm sürecini hızlandırabilmek için burayı Bakanlığımızın da destekleriyle TOKİ’ye devrettik. Hak sahiplerimize de Saçaklızade’de 100 konutumuzu tamamladık ve daireleri teslim ediyoruz. Kurtlar ve Saçaklızade rezerv alanlarda şuan 550 konut yükseliyor. Onların da inşallah büyük bölümü 2022 Mart ayına kadar teslim edilecek. İnşallah Tekke’de de yerinde dönüşüme başlayacağız. Bu yapılar 4-5 katı geçmeyecek. Tarihi dokuyla uyum sağlayacak. Hemen Tekke’nin karşısı, Kapalıçarşı cephemiz de bu çalışmaların bir devamı niteliğinde yenileniyor. Kahramanmaraş’ın çehresi güzelleşiyor” dedi.

Ali Kayası Projesi Turizmin Gözbebeği Olacak

Turizm projelerine ilişkin bilgi aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Yerel kalkınmaya turizm, tarihi ve kültürel miras da dahildir. Biz rutin belediye hizmetlerini zaten yapıyoruz. Fakat asıl hedefimiz şehrimizin potansiyelini ortaya çıkarmak. Ali Kayası da bu manada 17 kilometrelik yolu, modern yeme içme mekânları ve muhteşem manzarasıyla bunu sağlamış olacak. Yolun yapılmasının ardından projede inşa aşamasına balanacak. Şu an öngörümüz 2022 yılının ikinci çeyreğinde burayı tamamlayacağımız yönünde. Burada sadece kafe, cam teras olmayacak. Aynı zamanda yürüyüş alanları ve kamp alanları da olacak. Menzelet'te var olan tekne turları için çeşitliliği arttırıyoruz. İkinci etapta da bölgeye baraj üzerinden de ulaşım sağlatmayı planlıyoruz” diye konuştu.