Başkan Güngör “Artı Eksi” Özel yayınına konuk oluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7 Eylül Salı (Bugün) Aksu TV ekranlarında canlı yayınlanacak “Artı Eksi” özel yayınına konuk olacak.

KAHRAMANMARAŞ 07.09.2021, 17:18
Başkan Güngör “Artı Eksi” Özel yayınına konuk oluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan Artı Eksi programının özel yayınına konuk oluyor. Murat Eğridağ’ın moderatörlüğünde Gazeteci Serdar Erdoğanyılmaz ve Ali Eskalen’in sorularıyla gerçekleşecek oturumda; Kahramanmaraş’ın nabzı tutulacak. Düzenlenecek programda; şehir genelinde hayata geçirilen yatırımlardan, yeni projelere kadar birçok konu masaya yatırılacak. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nden canlı yayınlanacak program 7 Eylül Salı (bugün) saat 20.15’te seyirciyle buluşacak.

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