Başkan Güngör Artı-Eksi’ye konuk oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan Artı Eksi programının özel oturumuna konuk oldu. Programda Başkan Güngör, Gazeteci Serdar Erdoğanyılmaz ve Ali Eskalen’in şehirde devam eden yatırımlara ilişkin sorularını yanıtlandı.



Başkan Güngör konuşmasının devamında şehrin tarihi dokusunun korunmasına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.