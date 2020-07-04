Başkan Güngör asfalt çalışmalarını yerinde inceledi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı Kamu Külliyesi yeni hizmet binasında ziyaret ettikten sonra Kamu Külliyesi’ne ulaşımı sağlayacak yol çalışmalarını yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2020, 09:55 04.07.2020, 10:04
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KMBB Başkanı Hayrettin Güngör, inşaatı tamamlanan Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi yeni hizmet binasına giderek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrasında Başkan Güngör, Vezir Hoca Bulvarı üzerinden Kamu Külliyesi’ne ulaşımı sağlayacak, 1.100 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yolda, KMBB’nin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sıcak asfalt serimi yapılan yolda bordür ve parke döşeme çalışmaları da devam ediyor.
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