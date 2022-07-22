Başkan Güngör: “Asla Yalnız Değilsiniz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit ve gazi çocuklarına yönelik ‘Kahramanların Çocukları Futbol Buluşması’ etkinliği gerçekleştirildi. Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Sağlık ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, şehit ve gazi çocuklarıyla futbol maçı yaptı. Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Küpeli, şehit ve gazi yakınları da müsabakayı büyük bir ilgiyle takip ederek takımlara saha kenarından destek verdi. Etkinlik, futbol müsabakası sonrası kesilen kutlama pastasıyla noktalandı. Etkinliğe katılım sağlayan tüm çocuklara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, katılımcılara çeşitli hediye takdiminde bulundu. Kıyasıya geçen futbol müsabakasını büyük bir ilgiyle takip eden şehit ve gazi yakınları da gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kıyasıya Mücadele Ettik

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gerçekten ‘Kahramanların Çocukları Futbol Buluşması’ bizler açısından son derece anlamlı bir etkinlik. Kahramanlarımızın bizlere emaneti olan yavrularımızla futbol müsabakası gerçekleştirdik. Milletvekillerimiz ve şehir protokolümüz de bu güzel etkinlikte bizlere eşlik etti. Kıyasıya mücadele ettik. Gerçekten hem yavrularımız hem de bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Yavrularımızla bir araya gelmek bizleri de son derece mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi olarak şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleriyle çeşitli programlarda sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.