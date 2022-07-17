Başkan Güngör; “Başımız Sağ Olsun”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ta belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevinde bulunan Ali Sezal’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başkan Hayrettin Güngör mesajında, “Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği görevlerinde Kahramanmaraş’ımıza önemli hizmetlerde bulunmuş değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Ali Sezal’a Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemâliyle müşerref kılsın, sevenlerine sabır ihsan eylesin. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.