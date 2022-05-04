Başkan Güngör Bayram ziyaretlerine devam ediyor
Göksun’da vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik eden Başkan Güngör, “Milletvekilimiz Ahmet Özdemir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı hemşehrimiz Veli Böke ve Göksun Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın ile birlikte Göksun’da hemşehrilerimizle bir araya gelerek bayramlarını tebrik ettik. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bayram ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsam Başkan Güngör, Göksun’da vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Göksun’da gerçekleştirilen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Göksunlularla tek tek bayramlaşan Başkan Güngör, “Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, bayramlarını tebrik etmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, Sayın Milletvekilimiz Ahmet Özdemir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı hemşehrimiz Veli Böke ve Göksun Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın ile birlikte Göksun’da hemşehrilerimizle bir araya gelerek bayramlarını tebrik ettik. Sağ olsun hemşehrilerimiz bizleri büyük bir teveccühle karşıladılar. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı’mızın tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.
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