Başkan Güngör; “Bayramımız Mübarek Olsun”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası’nı ve kurban satış alanlarını ziyaret etti. AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretlerde Başkan Hayrettin Güngör, alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek kurban ibadetinin kabul olması temennisinde bulundu. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Cumartesi günü mübarek Kurban Bayramı’mızı hep birlikte eda edeceğiz. Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramı’mızın tüm dünyaya huzur, barış, mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Üreticilerimizin Emeğine Sağlık

Kahramanmaraş’ta hatırı sayılır miktarda hayvancılık faaliyetinin yapıldığının altını çizen Başkan Güngör, “Onikişubat ilçe başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte Canlı Hayvan Borsası’nı ve kurban satış alanlarını ziyaret ettik. Hemşehrilerimize hayırlı alışverişler diledik. Hamdolsun Kahramanmaraş’ımızda hatırı sayılır miktarda hayvancılık faaliyeti gerçekleştiriliyor. Üreticilerimiz çok büyük emekler vererek yetiştirdikleri hayvanlarını satmak için buraya getirdiler. Hepsinin emeğine sağlık. Ben de bir köy çocuğu olarak bu işlerin gerçekten ne kadar zahmetli olduğunu çok iyi biliyorum. Tüm hemşehrilerimize hayırlı alışverişler diliyorum” diye konuştu.

Hemşehrilerimizin Yanındayız

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte Canlı Hayvan Borsası ve hayvan pazarında alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya gelerek hayırlı alışverişler diledik. Tüm kadrolarımızla birlikte sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da inşallah hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramımızın ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.