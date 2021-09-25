Başkan Güngör Bertiz'de yatırımları inceledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamda bugün Bertiz bölgesinde yer alan mahalleleri ziyaret etti. TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerde ilk olarak Kılağlı yolunda devam eden ulaşım yatırımları yerinde incelendi. Ardından Kılağlı, Bahçeli, Hacıeyüplü, Yenipınar, Başdervişli, Budaklı ve Çobanlı mahallelerine hareket eden heyet, buralarda vatandaşlarla bir araya geldi. Üzümüyle meşhur bölgenin asma bahçelerine de uğrayan heyet, ziyarette renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Güngör açıklamasında, "Bertiz'imizin bizim gönlümüzde çok müstesna bir yeri var. Bugün Kılağlı ve Bahçeli mahallelerimizde hemşehrilerimizle, öncelikli olarak söz verdiğimiz su ve yol çalışmalarımız hakkında bilgiler paylaşıp, taleplerini aldık, muhabbet ettik. Bertiz yine bizleri muhabbetle ve hüsnü kabulle karşıladı, sağolsunlar" diye konuştu.

Temel İhtiyaçları Önceliyoruz

Büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör açıklamasının devamında, "Bertiz bölgemize şimdiye kadar 15 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımları yaparken ihtiyaçların önceliği ilkesine göre hareket etmeye gayret ediyoruz. Özellikle kırsal alandaki en öncelikli hizmetler yol ve su. Yol medeniyet, su hayattır. Eğer bu ikisi yoksa orada yaşam yok demektir. Hamdolsun Bertiz bölgemizde yol, su ve kanalizasyon ihtiyaçlarımızı büyük ölçüde karşıladık. İlerleyen süreçte AB fonu başta olmak üzere ilave kaynaklarımızla daha büyük yatırımlar hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.